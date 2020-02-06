Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 6 лютого 2020 року знизився на 10 копійок до 24,59 гривень за долар, курс купівлі до 24,56 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 27,03 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,5900 грн/долар, євро 27,0147 - 27,0317 грн/євро, російський рубль 0,3879 - 0,3884 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5700 24,5900 EUR/UAH 27,0147 27,0317 RUB/UAH 0,3879 0,3884

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6600 - 24,6900 грн/долар, євро 27,1358 - 27,1688 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 6 лютого курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 24,72 гривень за долар, курс євро знизився на 26 копійок до 27,27 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,47 (24,67 - 5 лютого), продажу - 24,72 (24,90 - 5 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,82 (27,14 - 5 лютого), продажу - 27,27 (27,53 - 5 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,61 (3,62 - 5 лютого), продажу 3,94 (3,95 - 5 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,57 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого встановлено на такому рівні: 24,5794 гривень за 1 долар (-0,2165 грн). При цьому курс долара на 6 лютого становить 24,7959 гривень за 1 долар.