Курс доллара продолжает снижаться

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 20 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 24,72 гривен за доллар, курс евро снизился на 26 копеек до 27,27 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,47 (24,67 - 5 февраля), продажи - 24,72 (24,90 - 5 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,82 (27,14 - 5 февраля), продажи - 27,27 (27,53 - 5 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,61 (3,62 - 5 февраля), продажи 3,94 (3,95 - 5 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,50-24,65 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 6 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 24,62 гривен за доллар, курс в покупке до 24,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,07 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 февраля справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, понизив его по сравнению с 5 февраля (24,84 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, по данным НБУ, в течение января 2020 года на валютном рынке Украины наблюдалось уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров. Кроме того, на рынке наблюдалась определенная активизация импортеров после праздничных распродаж.

В то же время размер международных резервов Украины в течение января 2020 года вырос на 3,9% (на 990,65 млн долларов) на 1 февраля составил 26 292,81 млн долларов.