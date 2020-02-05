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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы     05.02.2020 - 17:05
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до уровня 24,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 5 февраля 2020 года снизился на 12 копеек до 24,69 гривен за доллар, курс в покупке до 24,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 27,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,6600 - 24,6900 грн/доллар, евро 27,1358 - 27,1688 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6600

24,6900

EUR/UAH

27,1358

27,1688

RUB/UAH

0,3924

0,3931

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 4 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8100 грн/доллар, евро 27,3670 - 27,4056 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3931 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 5 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,90 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 27,53 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,67 (24,77 - 4 февраля), продажи - 24,90 (25,00 - 4 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,14 (27,29 - 4 февраля), продажи - 27,53 (27,69 - 4 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,62 (3,63 - 4 февраля), продажи 3,95 (3,95 - 4 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,79 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 февраля установлен на таком уровне: 24,7959 гривен за 1 доллар (-0,0564 грн). При этом курс доллара на 5 февраля составляет 24,8523 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара продолжил снижение
Темы: Курс доллара
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