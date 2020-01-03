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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси     03.01.2020 - 17:55
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар на початку 2020 року стабільний

Курс долара на міжбанку в продажу 3 січня 2020 року знизився на 2 копійки до 23,77 гривень за долар, курс купівлі до 23,74 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 26,50 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,7400 - 23,7700 грн/долар, євро 26,4724 - 26,5059 грн/євро, російський рубль 0,3829 - 0,3836 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,7400

23,7700

EUR/UAH

26,4724

26,5059

RUB/UAH

0,3829

0,3836

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,7400 - 23,7900 грн/долар, євро 26,4914 - 26,5472 грн/євро, російський рубль 0,3821 - 0,3830 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 3 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 54 копійки до 23,97 гривень за долар, курс євро знизився на 53 копійки до 26,78 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,47 (23,67 - 28 грудня), продажу - 23,97 (24,52 - 28 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,04 (26,28 - 28 грудня), продажу - 26,78 (27,31 - 28 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,55 - 28 грудня), продажу 3,89 (3,90 - 28 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,67 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 23,6785 гривень за 1 долар (-0,0077 гривень).

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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