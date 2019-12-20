Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется возле уровня 23,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 20 декабря 2019 года вырос на 2 копейки до 23,32 гривен за доллар, курс в покупке до 23,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 25,84 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,3000 - 23,3250 грн/доллар, евро 25,8233 - 25,8487 грн/евро, российский рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,3000 23,3250 EUR/UAH 25,8233 25,8487 RUB/UAH 0,3746 0,3751

Напомним, 19 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,2800 - 23,3050 /доллар, евро 25,8896 - 25,9151 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,35 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 25,99 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,14 (23,22 - 19 декабря), продажи - 23,35 (23,40 - 19 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,64 (25,73 - 19 декабря), продажи - 25,99 (26,07 - 19 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 19 декабря), продажи 3,77 (3,78 - 19 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,32 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 2332,5284 гривен за 100 долларов (-4,8768 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 декабря - 2337,4052 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.