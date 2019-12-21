ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси     21.12.2019 - 10:45
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар торгується вище рівня 23,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 11:50 21 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,31 гривень за долар, курс купівлі до 23,29 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 25,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 3,2900 - 23,3100 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,2900

23,3100

EUR/UAH

25,8233

25,8487

RUB/UAH

0,3746

0,3751

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку крилися в діапазоні 23,3000 - 23,3250 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,32 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2332,5284 гривень за 100 доларів (-4,8768 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 грудня - 2337,4052 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, за даними Ради НБУ, головними причинами зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році були приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП; сприятливі умови торгівлі; високий урожай сільськогосподарських культур.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.

Курс долара на 21 грудня впав до нового мінімуму Курс долара трохи зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся