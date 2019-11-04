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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси     04.11.2019 - 17:20
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 4 листопада 2019 року знизився на 6 копійок до 24,81 гривень за долар, курс купівлі до 24,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 27,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8100 грн/долар, євро 27,6297 - 27,6606 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,7800

24,8100

EUR/UAH

27,6297

27,6606

RUB/UAH

0,3915

0,3924

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 1 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,8300 - 24,8700 грн/долар, євро 27,7251 - 27,7673 грн/євро, російський рубль 0,3905 - 0,3913 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,79 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2479,802 гривень за 100 доларів (+5,9877 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 4 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,91 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійку до 27,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,78 (24,65 - 1 листопада), продажу - 24,91 (24,88 - 1 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,39 (27,36 - 1 листопада), продажу - 27,86 (27,77 - 1 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,53 - 1 листопада), продажу 3,93 (3,91 - 1 листопада) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс рубля
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