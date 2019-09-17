Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 17 сентября 2019 года снизился на 4 копейки до 24,76 гривен за доллар, курс в покупке - 24,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7400 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,2956 - 27,3152 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3848 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7400 24,7600 EUR/UAH 27,2956 27,3152 RUB/UAH 0,3843 0,3848

Напомним, 16 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7850 - 24,8050 грн/доллар, евро 27,3006 - 27,3202 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3873 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне 2476,452 гривен за 100 долларов (-0,6923 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 17 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,88 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 27,43 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,63 (24,65 - 16 сентября), продажи - 24,88 (24,89 - 16 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,01 (27,14 - 16 сентября), продажи - 27,43 (27,59 - 16 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,51 - 16 сентября), продажи 3,89 (3,88 - 16 сентября) грн за 10 рублей.