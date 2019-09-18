Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 18 вересня 2019 року знизився на 9 копійок до 24,67 гривень за долар, курс купівлі - 24,65 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 27,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,6500 - 24,6700 грн/долар, євро 27,2604 - 27,2726 грн/євро, російський рубль 0,3829 - 0,3833 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6500 24,6700 EUR/UAH 27,2604 27,2726 RUB/UAH 0,3829 0,3833

Нагадаємо, 17 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7600 грн/долар, євро 27,2956 - 27,3152 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3848 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,66 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 вересня, встановлений на такому рівні 2466,9853 гривень за 100 доларів (-9,4667 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 вересня - 2471,0681 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 17 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,81 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 27,42 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,59 (24,63 - 17 вересня), продажу - 24,81 (24,88 - 17 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,03 (27,01 - 17 вересня), продажу - 27,42 (27,43 - 17 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,51 - 17 вересня), продажу 3,88 (3,89 - 17 вересня) грн за 10 рублів.