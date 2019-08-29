Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 29 августа 2019 года снизился 1 копейку до 25,21 гривен за доллар, курс в покупке до 25,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,88 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1900 - 25,2100 грн/доллар, евро 27,8676 - 27,8873 грн/евро, российский рубль 0,3779 - 0,3783 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1900 25,2100 EUR/UAH 27,8676 27,8873 RUB/UAH 0,3779 0,3783

Напомним, 28 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2000 - 25,2200 грн/доллар, евро 27,9216 - 27,9412 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,23 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 августа установлен на таком уровне: 2523,229 гривен за 100 долларов (+1,0434 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 29 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 28,13 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,08 (25,02 - 28 августа), продажи - 25,34 (25,26 - 28 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,67 (27,63 - 28 августа), продажи - 28,13 (28,10 - 28 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 28 августа), продажи 3,86 (3,86 - 28 августа) грн за 10 рублей.