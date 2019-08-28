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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    28.08.2019 - 17:15
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 7 копейки

Курс доллара на межбанке 28 августа составил 25,20-25,22 грн/долларКурс доллара на межбанке в продаже 28 августа 2019 года вырос на 7 копеек до 25,22 гривен за доллар, курс в покупке до 25,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 27,94 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,2000 - 25,2200 грн/доллар, евро 27,9216 - 27,9412 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,2000

25,2200

EUR/UAH

27,9216

27,9412

RUB/UAH

0,3773

0,3777

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 27 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1300 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,9018 - 27,9270 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,22 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 августа установлен на таком уровне: 2522,1856 гривен за 100 долларов (+5,6926 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 28 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 25,26 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 28,10 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,02 (24,99 - 27 августа), продажи - 25,26 (25,25 - 27 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,63 (27,60 - 27 августа), продажи - 28,10 (28,07 - 27 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 27 августа), продажи 3,86 (3,88 - 27 августа) грн за 10 рублей.

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара 28 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ
Темы: Курс доллара
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