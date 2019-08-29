Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 29 серпня 2019 року знизився на 1 копійку до 25,21 гривень за долар, курс купівлі до 25,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,88 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1900 - 25,2100 грн/долар, євро 27,8676 - 27,8873 грн/євро, російський рубль 0,3779 - 0,3783 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1900 25,2100 EUR/UAH 27,8676 27,8873 RUB/UAH 0,3779 0,3783

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2000 - 25,2200 грн/долар, євро 27,9216 - 27,9412 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,23 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 серпня встановлено на такому рівні: 2523,229 гривень за 100 доларів (+1,0434 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 29 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 25,34 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 28,13 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,08 (25,02 - 28 серпня), продажу - 25,34 (25,26 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,67 (27,63 - 28 серпня), продажу - 28,13 (28,10 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 28 серпня), продажу 3,86 (3,86 - 28 серпня) грн за 10 рублів.