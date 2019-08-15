Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 15 августа 2019 года снизился на 8 копеек до 25,18 гривен за доллар, курс в покупке до 25,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 27,98 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1500 - 25,1800 грн/доллар, евро 27,9466 - 27,9855 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1500 25,1800

EUR/UAH 27,9466 27,9855

RUB/UAH 0,3800 0,3809

Напомним, 14 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2400 - 25,2650 грн/доллар, евро 28,1829 - 28,2007 грн/евро, российский рубль 0,3838 - 0,3843 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,32 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 августа установлен на таком уровне: 2532,1651 гривен за 100 долларов (+7,2334 гривен).

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже 15 августа вырос на 10 копеек до 25,49 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 28,51 гривен за доллар.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,23 (25,12 - 14 августа), продажи - 25,49 (25,39 - 14 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,02 (27,98 - 14 августа), продажи - 28,51 (28,47 - 14 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 14 августа), продажи 3,96 (3,96 - 14 августа) грн за 10 рублей.