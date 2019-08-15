Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 15 серпня 2019 року знизився на 8 копійок до 25,18 гривень за долар, курс купівлі до 25,15 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 22 копійки до 27,98 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1500 - 25,1800 грн/долар, євро 27,9466 - 27,9855 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3809 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1500 25,1800

EUR/UAH 27,9466 27,9855

RUB/UAH 0,3800 0,3809

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2400 - 25,2650 грн/долар, євро 28,1829 - 28,2007 грн/євро, російський рубль 0,3838 - 0,3843 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,32 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 серпня встановлено на такому рівні: 2532,1651 гривень за 100 доларів (+7,2334 гривень).

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продаж 15 серпня виріс на 10 копійок до 25,49 гривень за долар, курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 28,51 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,23 (25,12 - 14 серпня), продажу - 25,49 (25,39 - 14 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,02 (27,98 - 14 серпня), продажу - 28,51 (28,47 - 14 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 14 серпня), продажу 3,96 (3,96 - 14 серпня) грн за 10 рублів.