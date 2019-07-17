Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 17 липня 2019 року знизився на 7 копійок до 25,89 грн/долар, курс купівлі до 25,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,04 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,8700 - 25,8900 грн/долар, євро 29,0261 - 29,0485 грн/євро, російський рубль 0,4115 - 0,4119 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8700 25,8900

EUR/UAH 29,0261 29,0485

RUB/UAH 0,4115 0,4119

Нагадаємо, 16 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,9300 - 25,9600 грн/долар, євро 29,0830 - 29,1141 грн/євро, російський рубль 0,4127 - 0,4136 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,86 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 липня встановлено на такому рівні: 2586,2087 гривень за 100 доларів (-0,2055 гривень).