Курс доллара резко вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар растет второй день подряд после длительного снижения

Курс доллара на межбанке в продаже 10 июля 2019 года вырос на 24 копейки до 25,91 грн/доллар, курс в покупке до 25,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 35 копеек до 29,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,8700 - 25,9100 грн/доллар, евро 29,0778 - 29,1176 грн/евро, российский рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8700 25,9100

EUR/UAH 29,0778 29,1176

RUB/UAH 0,4081 0,4092

Напомним, 9 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6300 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,7184 - 28,7632 грн/евро, российский рубль 0,4016 - 0,4024 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,70 грн/доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 июля установлен на таком уровне: 2570,0474 гривен за 100 долларов (+21,1296 гривен).