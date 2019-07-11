Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 11 липня 2019 року знизився на 5 копійок до 25,86 грн/долар, курс купівлі до 25,83 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,10 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,8300 - 25,8600 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8300 25,8600

EUR/UAH 29,0768 29,1054

RUB/UAH 0,4104 0,4111

Нагадаємо, 10 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,8700 - 25,9100 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,80 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 липня встановлено на такому рівні: 2580,1837 гривень за 100 доларів (+10,1363 гривень).