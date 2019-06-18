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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    18.06.2019 - 17:30
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 7 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 18 червня 2019 року знизився на 7 копійок до 26,39 грн/долар, курс купівлі - 26,36 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 29,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3650 - 26,3900 грн/долар, євро 29,5208 - 29,5488 грн/євро, російський рубль 0,4121 - 0,4126 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,3650      26,3900

EUR/UAH     29,5208      29,5488

RUB/UAH     0,4121        0,4126

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 14 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4200 - 26,4600 грн/долар, євро 29,6987 - 29,7410 грн/євро, російський рубль 0,4105 - 0,4115 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 червня встановлено на такому рівні: 2638,8427 гривень за 100 доларів (+0,4865 гривень). При цьому курс долара на 18 червня становить 2642,1945 гривень за 100 доларів.

НБУ прогнозує курсову корекцію в разі припинення співпраці з МВФ Курс долара на міжбанку стабільний
Теми: Курс долара
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