Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июня 2019 года вырос на 1 копейку до 26,46 грн/доллар, курс в покупке до 26,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 29,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 26,4650 грн/доллар, евро 29,7971 - 29,8339 грн/евро, российский рубль 0,4091 - 0,4098 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4650

EUR/UAH 29,7971 29,8339

RUB/UAH 0,4091 0,4098

Напомним, 12 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,5000 грн/доллар, евро 29,9368 - 29,9794 грн/евро, российский рубль 0,4088 - 0,4097 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,41 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 июня установлен на таком уровне: 2641,708 гривен за 100 долларов (+1,5187 гривен).