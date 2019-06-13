Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 13 червня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,46 грн/долар, курс купівлі до 26,43 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 29,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 26,4650 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8339 грн/євро, російський рубль 0,4091 - 0,4098 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4650

EUR/UAH 29,7971 29,8339

RUB/UAH 0,4091 0,4098

Нагадаємо, 12 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,5000 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9794 грн/євро, російський рубль 0,4088 - 0,4097 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 2641,708 гривень за 100 доларів (+1,5187 гривень).