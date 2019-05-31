Курс доллара снизился на межбанке

Доллар подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 31 мая 2019 года снизился на 9 копеек до 26,86 грн/доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 29,9395 - 29,9703 грн/евро, российский рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8300 26,8600

EUR/UAH 29,9395 29,9703

RUB/UAH 0,4103 0,4109

Напомним, 30 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,91500 - 26,9500 грн/доллар, евро 29,9321 - 29,9684 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 2685,4695 гривен за 100 долларов (-1,7878 гривен).