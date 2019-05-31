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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    31.05.2019 - 17:25
Курс доллара снизился на межбанке

Доллар подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 31 мая 2019 года снизился на 9 копеек до 26,86 грн/доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8300 - 26,8600 грн/доллар, евро 29,9395 - 29,9703 грн/евро, российский рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8300      26,8600

EUR/UAH     29,9395      29,9703

RUB/UAH     0,4103        0,4109

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 30 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,91500 - 26,9500 грн/доллар, евро 29,9321 - 29,9684 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 2685,4695 гривен за 100 долларов (-1,7878 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро продолжают расти на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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