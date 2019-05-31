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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    31.05.2019 - 17:25
Курс долара знизився на міжбанку

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 31 травня 2019 року знизився на 9 копійок до 26,86 грн/долар, курс купівлі до 26,83 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,9395 - 29,9703 грн/євро, російський рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8300      26,8600

EUR/UAH     29,9395      29,9703

RUB/UAH     0,4103        0,4109

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 30 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,91500 - 26,9500 грн/долар, євро 29,9321 - 29,9684 грн/євро, російський рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 2685,4695 гривень за 100 доларів (-1,7878 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Долар і євро продовжують рости на готівковому ринку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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