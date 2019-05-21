Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки 26,11 грн/доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 29,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,0950 - 26,1150 грн/доллар, евро 29,0985 - 29,1182 грн/евро, российский рубль 0,4042 - 0,4046 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0950 26,1150

EUR/UAH 29,0985 29,1182

RUB/UAH 0,4042 0,4046

Напомним, 21 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1200 - 26,1550 грн/доллар, евро 29,1603 - 29,1968 грн/евро, российский рубль 0,4046 - 0,4053 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 2620,2895 гривен за 100 долларов (-16,5307 гривен).