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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    21.05.2019 - 10:35
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки 26,11 грн/долар, курс купівлі до 26,09 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 29,11 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,0950 - 26,1150 грн/долар, євро 29,0985 - 29,1182 грн/євро, російський рубль 0,4042 - 0,4046 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,0950    26,1150

EUR/UAH     29,0985    29,1182

RUB/UAH     0,4042      0,4046

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 21 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1200 - 26,1550 грн/долар, євро 29,1603 - 29,1968 грн/євро, російський рубль 0,4046 - 0,4053 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 2620,2895 гривень за 100 доларів (-16,5307 гривень).

Курс долара знизився на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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