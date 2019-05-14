Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 26,12 грн/доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 29,35 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,0900 - 26,1200 грн/доллар, евро 29,3225 - 29,3510 грн/евро, российский рубль 0,3996 - 0,4003 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0900 26,1200

EUR/UAH 29,3225 29,3510

RUB/UAH 0,3996 0,4003

Напомним, 13 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1200 - 26,1500 грн/доллар, евро 29,4006 - 29,4318 грн/евро, российский рубль 0,3990 - 0,3996 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,11 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 2611,3216 гривен за 100 долларов (-9,2671 гривен).