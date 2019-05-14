Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,12 грн/долар, курс купівлі до 26,09 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 29,35 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,0900 - 26,1200 грн/долар, євро 29,3225 - 29,3510 грн/євро, російський рубль 0,3996 - 0,4003 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0900 26,1200

EUR/UAH 29,3225 29,3510

RUB/UAH 0,3996 0,4003

Нагадаємо, 13 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1200 - 26,1500 грн/долар, євро 29,4006 - 29,4318 грн/євро, російський рубль 0,3990 - 0,3996 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,11 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 2611,3216 гривень за 100 доларів (-9,2671 гривень).