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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    08.05.2019 - 17:10
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 8 травня 2019 року знизився на 9 копійок до 26,23 грн/долар, курс купівлі до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 29,38 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2000 - 26,2350 грн/долар, євро 29,3440 - 29,3805 грн/євро, російський рубль 0,4020 - 0,4029 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,2000      26,2350

EUR/UAH     29,3440      29,3805

RUB/UAH     0,4020        0,4029

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 7 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,2800 - 26,3200 грн/долар, євро 29,3941 - 29,4389 грн/євро, російський рубль 0,4032 - 0,4039 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,24 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 травня встановлено на такому рівні: 2624,955 гривень за 100 доларів (-9,047 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Українці збільшили купівлю валюти
Теми: Курс долара
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