Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 7 мая 2019 года снизился на 12 копеек до 26,32 грн/доллар, курс в покупке до 26,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 29,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2800 - 26,3200 грн/доллар, евро 29,3941 - 29,4389 грн/евро, российский рубль 0,4032 - 0,4039 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3200

EUR/UAH 29,3941 29,4389

RUB/UAH 0,4032 0,4039

Напомним, 6 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4000 - 26,4400 грн/доллар, евро 29,5468 - 29,5890 грн/евро, российский рубль 0,4050 - 0,4058 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 2634,002 гривен за 100 долларов (-15,59 гривен).

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.