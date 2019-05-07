Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 7 травня 2019 року знизився на 12 копійок до 26,32 грн/долар, курс купівлі до 26,28 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 29,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2800 - 26,3200 грн/долар, євро 29,3941 - 29,4389 грн/євро, російський рубль 0,4032 - 0,4039 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3200

EUR/UAH 29,3941 29,4389

RUB/UAH 0,4032 0,4039

Нагадаємо, 6 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4000 - 26,4400 грн/долар, євро 29,5468 - 29,5890 грн/євро, російський рубль 0,4050 - 0,4058 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні до долара на 8 травня встановлено на такому рівні: 2634,002 гривень за 100 доларів (-15,59 гривень).

Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.