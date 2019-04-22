Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 22 апреля 2019 года снизился на 17 копеек до 26,68 грн/доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 26,6600 - 26,6850 грн/доллар, евро 29,9978 - 30,0259 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4183 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6600 26,6850

EUR/UAH 29,9978 30,0259

RUB/UAH 0,4174 0,4183

Напомним, 19 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8100 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,1505 - 30,1928 грн/евро, российский рубль 0,4191- 0,4200 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,77 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 2677,5371 гривен за 100 долларов (-7,8599 гривен).

Отметим, 21 апреля в Украине прошли президентские выборы, по результатам которых побеждает Владимир Зеленский. Аналитики были готовы к такому результату и не прогнозировали серьезных колебаний на рынке.