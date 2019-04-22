Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 22 квітня 2019 року знизився на 17 копійок до 26,68 грн/долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 30,02 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 26,6600 - 26,6850 грн/долар, євро 29,9978 - 30,0259 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4183 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6600 26,6850

EUR/UAH 29,9978 30,0259

RUB/UAH 0,4174 0,4183

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8100 - 26,8500 грн/долар, євро 30,1505 - 30,1928 грн/євро, російський рубль 0,4191 - 0,4200 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 2677,5371 гривень за 100 доларів (-7,8599 гривень).

Зазначимо, 21 квітня в Україні відбулися президентські вибори, за результатами яких перемагає Володимир Зеленський. Аналітики були готові до такого результату і не прогнозували серйозних коливань на ринку.