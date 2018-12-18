Курс долара знизився на міжбанку

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку знизився на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 18 грудня 2018 року знизився на 9 копійок до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,77 грн/долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 31,60 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,5744 - 31,6058 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,8000

EUR/UAH 31,5744 31,6058

RUB/UAH 0,4148 0,4155

Нагадаємо, 17 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 31,6157 - 31,6329 грн/євро, російський рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 грудня встановлено на такому рівні: 2784,7943 гривень за 100 доларів (-3,8139 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 18 грудня склала 27,86 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8600 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 17 грудня (27,8863 гривень за долар).