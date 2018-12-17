Курс доллара снизился на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке снизился на 4 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 декабря 2018 года снизился на 4 копейки до 27,89 грн/доллар, курс в покупке до 27,87 грн/доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 31,63 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8700 27,8900 грн/доллар, евро 31,6157 - 31,6329 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4182 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8700 27,8900

EUR/UAH 31,6157 31,6329

RUB/UAH 0,4173 0,4182

Напомним, 14 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8900 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,4710 - 31,5134 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,88 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 2788,6082 гривен за 100 долларов (+4,8959 гривен).

Справочное значение курса доллара на 17 декабря составило 27,88 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8863 гривен за доллар, что на 6 копеек выше, чем установленный 14 декабря (27,8268 гривен за доллар).