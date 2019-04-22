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Курс доллара снижается на межбанке в первый день после выборов

Новости » Финансы    22.04.2019 - 10:40
Курс доллара снижается на межбанке в первый день после выборов
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,81 грн/доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,15 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,7900 - 26,8150 грн/доллар, евро 30,1226 - 30,1507 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,7900    26,8150

EUR/UAH     30,1226    30,1507

RUB/UAH     0,4197      0,4205

Курс доллара снижается на межбанке в первый день после выборов

Напомним, 19 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8100 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,1505 - 30,1928 грн/евро, российский рубль 0,4191- 0,4200 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,85 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 2685,397 гривен за 100 долларов (+1,6315 гривен).

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