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Курс долара знижується на міжбанку в перший день після виборів

Новини » Фінанси    22.04.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку в перший день після виборів
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,81 грн/долар, курс купівлі до 26,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,15 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,7900 - 26,8150 грн/долар, євро 30,1226 - 30,1507 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,7900    26,8150

EUR/UAH     30,1226    30,1507

RUB/UAH     0,4197      0,4205

Курс долара знижується на міжбанку в перший день після виборів

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8100 - 26,8500 грн/долар, євро 30,1505 - 30,1928 грн/євро, російський рубль 0,4191 - 0,4200 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 квітня встановлено на такому рівні: 2685,397 гривень за 100 доларів (+1,6315 гривень).

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Теми: Курс долара
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