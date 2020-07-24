Курс доллара снижается на межбанке после интервенций НБУ

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет в результате выхода НБУ на рынок

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,20 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 32,1806 - 32,2011 грн/евро, российский рубль 0,3866 - 0,3871 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7300 27,7500 EUR/UAH 32,1806 32,2011 RUB/UAH 0,3866 0,3871

Отметим, 23 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7800 - 27,8100 грн/доллар, евро 32,1859 - 32,2178 грн/евро, российский рубль 0,3889 - 0,3995 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк Украины возобновил интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара к гривне и за последние три дня на межбанке продано 350 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что причинами резкого роста курса доллара к гривне в июле-2020 стали психологические факторы.

По его мнению, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабеть".