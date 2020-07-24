Курс долара знижується на міжбанку після інтервенцій НБУ

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає в результаті виходу НБУ на ринок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,75 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,20 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 32,1806 - 32,2011 грн/євро, російський рубль 0,3866 - 0,3871 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7300 27,7500 EUR/UAH 32,1806 32,2011 RUB/UAH 0,3866 0,3871

Відзначимо, 23 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8100 грн/долар, євро 32,1859 - 32,2178 грн/євро, російський рубль 0,3889 - 0,3995 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб повідомив, що Національний банк України відновив інтервенції для згладжування різких коливань курсу долара до гривні і за останні три дні на міжбанку продано 350 млн доларів.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що причинами різкого зростання курсу долара до гривні в липні-2020 стали психологічні фактори.

На його думку, "немає іншого пояснення, ніж те, що це в принципі викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде падати".