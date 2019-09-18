Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,72 гривень за долар, курс купівлі до 24,69 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6900 - 24,7200 грн/долар, євро 27,2731 - 27,3147 грн/євро, російський рубль 0,3860 - 0,3870 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6900 24,7200 EUR/UAH 27,3046 27,3378 RUB/UAH 0,3831 0,3840

Нагадаємо, 17 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7600 грн/долар, євро 27,2956 - 27,3152 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3848 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,76 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 вересня, встановлений на такому рівні 2476,452 гривень за 100 доларів (-0,6923 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 вересня 2019 року залучило до державного бюджету 2,758 млрд грн

За оцінками аналітиків, гривню підтримують нерезиденти, які активно скуповують ОВДП, знижуючи курс долара до гривні