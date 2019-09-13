Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар опустился до минимума с начала года

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 24,71 гривен за доллар, курс в покупке до 24,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6800 - 24,7100 грн/доллар, евро 27,4022 - 27,4330 грн/евро, российский рубль 0,3825 - 0,3834 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6800 24,7100 EUR/UAH 27,4022 27,4330 RUB/UAH 0,3825 0,3834

Напомним, 12 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7550 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,3196 - 27,3447 грн/евро, российский рубль 0,3803 - 0,3808 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на таком уровне 2483,1184 гривен за 100 долларов (-13,7632 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен два дня назад (11 сентября) - 2488,2279 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только три года назад (11 августа 2016 года) - 2481,659 гривен за 100 долларов.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины встретилось с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для работы для переговоров о новой программе. Как отметили в НБУ, "представители МВФ выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества".

В МВФ заявили, что тема эффективной антикоррупционной структуры в Украине будет одной из основных на переговорах миссии МВФ с властями Украины.