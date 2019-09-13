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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    13.09.2019 - 10:45
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар опустився до мінімуму з початку року

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 24,71 гривень за долар, курс купівлі до 24,68 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 27,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6800 - 24,7100 грн/долар, євро 27,4022 - 27,4330 грн/євро, російський рубль 0,3825 - 0,3834 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6800

24,7100

EUR/UAH

27,4022

27,4330

RUB/UAH

0,3825

0,3834

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 12 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7550 - 24,7800 грн/долар, євро 27,3196 - 27,3447 грн/євро, російський рубль 0,3803 - 0,3808 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 вересня, встановлений на такому рівні 2483,1184 гривень за 100 доларів (-13,7632 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений два дні тому (11 вересня) - 2488,2279 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки три року тому (11 серпня 2016 року) - 2481,659 гривень за 100 доларів.

Як повідомлялося, правління Національного банку України зустрілося з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула в Україну для роботи для переговорів про нову програму. Як відзначили в НБУ, "представники МВФ висловили намір продовжувати конструктивний діалог щодо нової програми співпраці".

У МВФ заявили, що тема ефективної антикорупційної структури в Україні буде однією з основних на переговорах місії МВФ з владою України.

Курс долара 13 вересня знизився до мінімуму в цьому році Курс долара на міжбанку впав до мінімуму з початку року
Теми: Курс долара
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