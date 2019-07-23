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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    23.07.2019 - 10:40
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 25,63 гривен за доллар, курс в покупке - 25,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 28,67 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,5900 - 25,6300 грн/доллар, евро 28,6377 - 28,6799 грн/евро, российский рубль 0,4051 - 0,4059 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,5900    25,6300

EUR/UAH     28,6377    28,6799

RUB/UAH     0,4051      0,4059

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 22 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6500 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,7895 - 28,8073 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4077 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,64 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 2564,3112 гривен за 100 долларов (-17,2233 гривен).

Курс доллара снизился на межбанке Доллар и евро резко снизились на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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