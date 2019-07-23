Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 25,63 гривень за долар, курс купівлі - 25,69 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 13 копійок до 28,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,5900 - 25,6300 грн/долар, євро 28,6377 - 28,6799 грн/євро, російський рубль 0,4051 - 0,4059 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,5900 25,6300

EUR/UAH 28,6377 28,6799

RUB/UAH 0,4051 0,4059

Нагадаємо, 22 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6500 - 25,6700 грн/долар, євро 28,7895 - 28,8073 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4077 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,64 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 2564,3112 гривень за 100 доларів (-17,2233 гривень).