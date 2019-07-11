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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    11.07.2019 - 11:00
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 25,83 гривен за доллар, курс в покупке до 25,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,10 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7900 - 25,8300 грн/доллар, евро 29,0653 - 29,1078 грн/евро, российский рубль 0,4092 - 0,4103 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,7900    25,8300

EUR/UAH     29,0653    29,1078

RUB/UAH     0,4092      0,4103

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 10 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,8700 - 25,9100 грн/доллар, евро 29,0778 - 29,1176 грн/евро, российский рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,70 грн/доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 июля установлен на таком уровне: 2570,0474 гривен за 100 долларов (+21,1296 гривен).

Курс доллара резко вырос на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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