Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 25,83 гривень за долар, курс купівлі до 25,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,10 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7900 - 25,8300 грн/долар, євро 29,0653 - 29,1078 грн/євро, російський рубль 0,4092 - 0,4103 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7900 25,8300

EUR/UAH 29,0653 29,1078

RUB/UAH 0,4092 0,4103

Нагадаємо, 10 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,8700 - 25,9100 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,70 грн/долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 липня встановлено на такому рівні: 2570,0474 гривень за 100 доларів (+21,1296 гривень).