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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    08.07.2019 - 10:35
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит 25,60 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 25,64 гривен за доллар, курс в покупке до 25,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 28,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,6200 - 25,6400  грн/доллар, евро 28,7558 - 28,7783 грн/евро, российский рубль 0,4011 - 0,4016 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,6200    25,6400

EUR/UAH     28,7558    28,7783

RUB/UAH     0,4011      0,4016

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 6 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6400 - 25,6800 грн/доллар, евро 28,7680 - 28,8129 грн/евро, российский рубль 0,4019 - 0,4030 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,71 грн/доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 2571,1361 гривен за 100 долларов (-15,9474 гривен).

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Темы: Курс доллара
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