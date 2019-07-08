Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 25,60 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 25,64 гривень за долар, курс купівлі до 25,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 28,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6200 - 25,6400 грн/долар, євро 28,7558 - 28,7783 грн/євро, російський рубль 0,4011 - 0,4016 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6200 25,6400

EUR/UAH 28,7558 28,7783

RUB/UAH 0,4011 0,4016

Нагадаємо, 6 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6400 - 25,6800 грн/долар, євро 28,7680 - 28,8129 грн/євро, російський рубль 0,4019 - 0,4030 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,71 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 2571,1361 гривень за 100 доларів (-15,9474 гривень).