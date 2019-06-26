Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 26 июня 2019 года снизился на 1 копейку до 26,19 грн/доллар, курс в покупке до 26,17 грн/доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 29,71 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 26,1600 - 26,1800 грн/доллар, евро 29,6968 - 29,7195 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1600 26,1800

EUR/UAH 29,6968 29,7195

RUB/UAH 0,4148 0,4153

Напомним, 25 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1700 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,7971 - 29,8173 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 июня установлен на таком уровне: 2616,6382 гривен за 100 долларов (-2,4641 гривен).