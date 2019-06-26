Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 червня 2019 року знизився на 1 копійку до 26,19 грн/долар, курс купівлі до 26,17 грн/долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 29,71 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 26,1600 - 26,1800 грн/долар, євро 29,6968 - 29,7195 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4153 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1600 26,1800

EUR/UAH 29,6968 29,7195

RUB/UAH 0,4148 0,4153

Нагадаємо, 25 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8173 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4158 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,16 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 червня встановлено на такому рівні: 2616,6382 гривень за 100 доларів (-2,4641 гривень).