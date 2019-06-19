Курс доллара снижается на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 26,31 гривен за доллар, курс в покупке до 26,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,44 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2800 - 26,3100 грн/доллар, евро 29,4152 - 29,4461 грн/евро, российский рубль 0,4105 - 0,4111 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3100

EUR/UAH 29,4152 29,4461

RUB/UAH 0,4105 0,4111

Напомним, 18 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3650 - 26,3900 грн/доллар, евро 29,5208 - 29,5488 грн/евро, российский рубль 0,4121 - 0,4126 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,38 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 июня установлен на таком уровне: 2638,8427 гривен за 100 долларов (-3,3518 гривен).