Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,31 гривень за долар, курс купівлі до 26,28 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,44 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,2800 - 26,3100 грн/долар, євро 29,4152 - 29,4461 грн/євро, російський рубль 0,4105 - 0,4111 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3100

EUR/UAH 29,4152 29,4461

RUB/UAH 0,4105 0,4111

Нагадаємо, 18 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3650 - 26,3900 грн/долар, євро 29,5208 - 29,5488 грн/євро, російський рубль 0,4121 - 0,4126 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 червня встановлено на такому рівні: 2638,8427 гривень за 100 доларів (-3,3518 гривень).